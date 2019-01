CALCIOMERCATO INVERNALE, Rivivi il LIVE di FV dell'ultimo giorno

20.00 - Si è ufficialmente concluso il calciomercato invernale 2018/19. Chiuse le porte dell'Hotel Da Vinci: da questo momento non sarà più possibile depositare i contratti alla Lega di Serie A.

19.55 - Cinque minuti alla chiusura

19.53 - Ufficiale anche il passaggio di Sandro dal Genoa all'Udinese

19.50 - Mancano 10 minuti alla fine del calciomercato. Ormai sono state sistemate tutte le operazioni in entrata e in uscita della Fiorentina, si attende solo il gong dall'Hotel Da Vinci di Milano

19.44 - UFFICIALE: Cyril Thereau è passato in prestito al Cagliari. LEGGI QUI il comunicato

19.41 - Sau alla Sampdoria: adesso è ufficiale

19.40 - L'ex Fiorentina Della Rocca lascia il Padova: rescisso il contratto con i veneti

19.32 - In attesa di concludere l'affare Thereau, il Cagliari ha ufficializzato l'approdo di Cacciatore alla corte di Maran

19.30 - Manca mezz'ora alla chiusura del calciomercato: quella per depositare il contratto di Cyril Thereau sta diventando una corsa contro il tempo.

19.27 - Intanto arrivano delle parole di Pantaleo Corvino in diretta a Rai Sport. LEGGI QUI

19.14 - Dal sito della Lega si apprende anche l'acquisto a titolo temporaneo da parte della Fiorentina del giovane portiere classe 2002 Filippo Ansaldi

19.00 - Siamo entrati nell'ultima ora di questo calciomercato invernale. Manca solo la firma per Cyril Thereau al Cagliari. Per il resto sembra tutto fermo per quanto riguarda il mercato viola, anche se nel calciomercato mai dire mai.

18.45 - Non solo calciomercato: la Fiorentina ha spiegato anche la sua posizione relativa all'incontro con ACCVC di qualche giorno fa. LEGGI QUI

18.34 - Colpo a sorpresa per l'Udinese che sfrutta il canale preferenziale con il Watford per arrivare al centrale difensivo Ben Wilmot: l'inglese arriva dopo un inizio povero di presenze in Premier League, come rivela Sky.

18.30 - Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, è un nuovo calciatore del Valencia. Lo ha comunicato il club spagnolo attraverso i propri canali

18.25 - Passaggio in Serie B anche per un altro ex Fiorentina. Hrvoje Milic andrà al Crotone

18.18 - Daniele Faggiano, ds del Parma, dai microfoni di Gazzetta.tv ha commentato le ultime del mercato gialloblù: "Brazao? Vediamo, stiamo completando delle situazioni. Non è fatta al 100%, ma stiamo cercando di chiuderla. Bastoni pronto per il ritorno all'Inter? Ora è pronto per giocare nel Parma, deve fare bene per noi e per se stesso. Poi l'Inter vedrà il da farsi".

18.15 - Thereau è nella sede del Cagliari per firmare: manca veramente poco all'ufficialità del francese al Cagliari

18.10 - Aggiornamenti per quanto riguarda Cyril Thereau. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore andrà ai sardi in prestito secco fino a fine stagione. (LEGGI QUI)

18.00 - Ufficiale Romulo alla Lazio: l'ex viola passa in prestito con diritto di riscatto dal Genoa

17.50 - Affare in dirittura d'arrivo tra Genoa e Udinese per Sandro: il centrocampista si trasferirà in casa bianconera a meno di colpi di scena

17.45 - Mancano poco più di due ore alla chiusura del calciomercato invernale. Nel video in calce realizzato da FirenzeViola.it, la frenesia delle ultime ore all'Hotel Da Vinci

17.30 - Altra operazione in uscita: il classe 2000 Fabio Corigliano passa in prestito dalla Fiorentina al Cittadella

17.25 - UFFICIALE: Gabriele Gori passa in prestito dalla Fiorentina al Livorno. (LEGGI QUI)

17.10 - E' fatta per il passaggio dell'ex viola Romulo dal Genoa alla Lazio. L'italo-brasiliano passa ai biancocelesti con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Lo riporta TMW

17.06 - Dawid Kownacki, attaccante polacco della Sampdoria in passato accostato anche alla Fiorentina, lascia momentaneamente la società ligure per accasarsi in prestito al Fortuna Dusseldorf

17.00 - Thereau-Cagliari: ci siamo. Come appreso da FirenzeViola.it, il giocatore è in viaggio verso Milano per la firma con il Cagliari. (LEGGI QUI)

16.50 - Mancano poco più di 3 ore alla fine del calciomercato. La Fiorentina non sembra avere operazioni in vista per quanto riguarda il mercato in entrata, mentre in uscita sono da perfezionare le cessioni di Gori e Thereau. Il tempo comincia a stringere

16.35 - UFFICIALE: Gabriele Gori torna alla Fiorentina dal Foggia, risolto l'accordo. Ora si attendono sviluppi sul fronte Livorno, molto vicino al giovane attaccante viola

16.20 - Due nuovi nomi per il mercato del Milan. Secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbero stati proposti al club rossonero i profili di Gregoire Defrel e Simone Verdi. Si attende la risposta del Diavolo, anche se al momento l'opportunità di mercato non sembra aver acceso gli entusiasmi di Maldini e Leonardo.

16.12 - Andy Bangu passa al Bisceglie. (QUI il comunicato)

16.10 - Saltato Lapadula al Parma. L'attaccante di proprietà del Genoa per il momento resta al Grifone

15.48 - Corvino è all'Hotel Me. Come raccolto dai nostri inviati, il dg viola sta proseguendo la sua giornata nell'albergo milanese.

15.42 - Movimento dell'Empoli anche per il centrocampo: Miha Zajc è sempre più vicino al Fenerbahçe

15.27 - Ufficiale Rasmussen-Fiorentina e Diks-Empoli. Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Vandso Rasmussen dall’Empoli FC. Rasmussen, nato a Odense il 28 Maggio 1997 vanta 9 presenze con la Danimarca U-21. Il calciatore resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019. Contestualmente la Fiorentina cede, a titolo temporaneo, da adesso fino al 30 giugno 2020, il calciatore Kevin Diks all'Empoli FC".

15.10 - Mlakar è del Brighton, 1.5 milioni alla Fiorentina. L'ex attaccante viola passa dal Maribor alla squadra inglese per 3 milioni, di cui la metà andranno alla Fiorentina in base all'accordo che prevedeva il 50% sulla rivendita.

14.59 - Depaoli resta al Chievo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il terzino clivense - accostato anche alla Fiorentina - non andrà alla Sampdoria, costretta così a tenere Sala e non darlo al Parma, e rinnoverà con la squadra di Campedelli.

14.35 - Secondo quanto raccolta da FirenzeViola.it Cagliari e Fiorentina starebbero trattando il prestito di Cyril Thereau alla società sarda. Rimane ancora lo scoglio ingaggio sul quale le due parti stanno ancora lavorando. (CLICCA QUI)

14.17 - Cagliari e Bologna continuano a lavorare a uno scambio che porti l'ex viola Diego Falcinelli alla corte dei sardi e Luca Cigarini in Emilia.

14.12 - Secondo quanto raccolto da TMW, il club granata ha chiuso per Mamadou Touré Diawara, giovane centrocampista, classe 2000, in arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto.

14.05 - Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina.

13.45 - Il Benevento va in cerca di un attaccante. Piacciono due ex viola, entrambi oggi al Verona: Pazzini e Di Carmine.

13.15 - L'ex viola Romulo si avvicina alla Lazio. Parti vicine, con il Genoa che potrebbe accettare di lasciarlo partire con la formula del prestito secco.

12.40 - Cambio di casacca per Gabriele Gori. L'attaccante della Primavera viola sta per trasferirsi dal Foggia ad un'altra società di B, il Livorno. (LEGGI QUI)

12.30 - Tutto definito per il passaggio di Kevin Diks all'Empoli. L'olandese infatti stamani non si è allenato con il gruppo dei viola, e presto svolgerà le visite mediche con la società azzurra. (CLICCA QUI)

12.02 - Ufficiale il passaggio di Valentin Eysseric in prestito al Nantes. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes".

11.53 - Intanto all'interno del centro sportivo ci sono gli agenti del difensore empolese Jacob Rasmussen, prossimo acquisto di giugno della Fiorentina.

11.30 - Via alle ultime otto ore di calciomercato, con la Fiorentina tra le squadre protagoniste dei movimenti in quel di Milano. È di stamattina la notizia che racconta di un possibile ritorno a Firenze del centrocampista Milan Badelj. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, è stato avvistato a Firenze ma nonostante ciò dalla società arrivano smentite sulla possibilità che l'affare vada in porto.