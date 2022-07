CALCIO DONNE DA OGGI SPORT PRO: DAL 2016 ACF APRIPISTA. SABATINO: "PROFESSIONE? CALCIATRICE"

Era il 2016 quando con lungimiranza e coraggio la Fiorentina aprì la strada al professionismo del calcio femminile che arriva dopo sei anni di un percorso non sempre facile. Furono il professor Vergine e Sandro Mencucci, dirigenti della precedente proprietà, a presentare emozionati un progetto che al di là dei trofei vinti e l'esperienza in Champions avrebbe dato la svolta a tutto il calcio femminile. Tra le giocatrici simbolo arrivò Patrizia Panico che oggi guida la Fiorentina da allenatrice e proverà a tornare a lottare per traguardi importanti anche se da quel 2016 l'asticella si è inevitabilmente alzata e tutti gli altri club si sono rinforzati. Ora starà al mercato e al ritiro per la prima volta a Moena (le ragazze daranno il cambio ai maschi) a fare il resto.

Ed oggi primo luglio 2022 arrivano i frutti di quel percorso e di quel coraggio visto che proprio da oggi il calcio femminile è, come quello maschile, uno sport professionistico, con gli stessi diritti in termini contrattuali. "Ci abbiamo creduto per primi e oggi inizia una nuova fase: il calcio femminile è ufficialmente professionistico!" twitta orgogliosa proprio la Fiorentina. Che ancora oggi è all'avanguardia per il calcio femminile visto che sta costruendo un centro sportivo, il Viola Park, in cui per la prima volta si alleneranno sia la squadra maschile che quella femminile (oltre al giovanile). Un progetto nato dunque con i Della Valle ma portato avanti da Rocco Commisso che tiene molto alla squadra femminile.

Finalmente le calciatrici infatti potranno dire di esserlo a tutti gli effetti, di giocare a calcio come professione e non più da dilettanti o come hobby, come è stato a lungo. Emblematico il post di Daniela Sabatino, attaccante viola che per la decima volta nella sua carriera è andata in doppia cifra che afferma: "Professione?! Calciatrice. Il sogno di ogni bambina oggi si è realizzato!". Proprio Daniela Sabatino partirà per l'Europeo ed è una delle calciatrici veterane e più importanti del panorama italiano, il suo contratto (visto che aveva già un biennale con la Fiorentina) è stato tra i primi ad essere stati depositati in questa storica giornata, sul portale telematico. Esulta anche l'altra viola che vola agli Europei, il portiere Katja Schroffenegger che guardando le foto degli inizi di carriera scrive: "Ne sono passati di anni, di partite fatte su campi fangosi, di battaglie fatte anche fuori dal campo, ma noi donne non molliamo mai! Da oggi possiamo dirlo: Siamo calciatrici Professioniste! 01/07/2022… una data storica".

Ma sono tanti i post sui social degli addetti ai lavori, emblematico quello dell'ex tecnico Antonio Cincotta che detta le tappe che hanno portato al professionismo: "Alleno nel calcio femminile da ben 13 stagioni, oggi ho 37 anni, iniziai a 24… una lunga lunga gavetta. Ho visto pian piano le calciatrici lottare come poche per prendersi dignità, rispetto e civiltà respingendo valanghe di ingiustizie morali. Il Verona, la Torres e il Brescia a dare lustro anche in Europa anni fa… La Fiorentina che apri il concetto professionismo dentro un club maschile. L’arrivo delle altre big. Juventus Fiorentina Sold Out. Le ragazze mondiali. Il riconoscimento di anni duri e diversi. Oggi è il giorno dell’innovazione. Ma conserviamo la storia che fu per non perdere mai il senso".