CAGLIARI-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

14.28 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida.

14.25 - Una partita in cui è successo praticamente di tutto. Alla fine un pareggio insperato della Fiorentina grazie ad una folata di Sottil, ma c'è rammarico per come era iniziata la gara per Italiano. Soddisfazione invece per come la Fiorentina è riuscita a riprendere il risultato.

90' +6' - E FINISCE QUI! CAGLIARI-FIORENTINA 1-1.

90' +5' - Cambio nel Cagliari: Ceppitelli per Goldaniga.

90' +3' - Maleh fermato in fuorigioco in area, anche se aveva stoppato con una mano.

90' +1' - Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, entra Nastasic.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Giallo per Maleh che ferma con le cattive Lovato sulla destra.

86' - Giallo dato a Ceppitelli in panchina.

84' - Partita nella quale può ancora succedere di tutto: mancano 5 minuti più recupero, la Fiorentina incredibilmente se la gioca.

81' - Cambio per il Cagliari: fuori Dalbert, al suo posto Gagliano.

81' - Giallo per Joao Pedro che commette fallo su Terracciano.

78' - Tensione ora tra Sottil e la Curva del Cagliari. Italiano dice al suo attaccante di stare calmo.

76' - Ammonito Sottil per aver esultato sotto la Curva del Cagliari.

75' - Maleh lo lancia, Sottil si invola e in area con il sinistro trova l'angolino. 1-1 a Cagliari!

75' - GOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOLLLL!!! CHE GOL DI SOTTIL!!!

74' - Cambio nel Cagliari: esce Grassi, entra Kourfalidis.

71' - Sta succedendo di tutto! L'arbitro ha perso totalmente la partita. Sono tutti attorno all'arbitro perché il Cagliari voleva un cambio e la Fiorentina non ha reso il pallone.

70' - Sottil ci prova dalla distanza con il sinistro: para Radunovic.

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori Piatek, dentro Venuti.

67' - PARA TERRACCIANO! Incredibile! Intuisce il lato e para: si resta 1-0 ma l'arbitro ha combinato una fritatta unica!

65' - Check al VAR che conferma il tocco. Ma francamente non si capisce come sia possibile, la spinta di Joao Pedro era evidente. E l'espulsione si spiega ancora meno.

64' - ATTENZIONE: ROSSO A ODRIOZOLA E RIGORE PER IL CAGLIARI! MA È INSPIEGABILE! Odriozola spinto da Joao Pedro forse tocca con una mano il pallone. L'arbitro non ha dubbi ma francamente non si spiega.

63' - Occasione monumentale per il Cagliari! Joao Pedro ruba palla a Odriozola ultimo uomo, poi serve Dalbert che calcia a botta sicura: blocca Milenkovic.

60' - Cambio nella Fiorentina: dentro Sottil per Ikoné.

58' - Fiorentina che non riesce a sfondare. Male in questo secondo tempo la squadra di Italiano.

55' - Bonaventura entra in area palla al piede ma non serve Piatek e alla fine perde palla. Partita difficile ora per la squadra di Italiano, con il Cagliari spinto anche dai 5mila presenti.

50' - Pericoloso contropiede del Cagliari con Pereiro che calcia in area: mura Milenkovic.

48' - Stacco imperioso di Joao Pedro su corner: palla che scavalca Terracciano e si insacca in rete. Colpo duro per la Fiorentina.

48' - GOL DEL CAGLIARI. HA SEGNATO JOAO PEDRO.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nel Cagliari: dentro Lovato per Altare. E un cambio anche nella Fiorentina: dentro Maleh per Castrovilli.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +2' - Traversa del Cagliari dopo una deviazione di Milenkovic!

45' +1' - Fallo fantasioso fischiato a Odriozola, l'arbitro regala una bella occasione al Cagliari.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Bonaventura! Colpisce male anche lui di testa su un bel cross di Piatek: da distanza ravvicinata spara alto. Era una grande occasione per la Fiorentina!

43' - Nico Gonzalez colpisce di testa in area ma non benissimo, palla alta. Fiorentina un po' spenta in questa fase di gioco.

38' - Pochi palloni in area per Piatek, che però sta lavorando bene di sponda e nel guadagnare fallo.

33' - Lo stesso Ikoné calcia dalla distanza ma la palla finisce a Radunovic.

32' - Ikoné bravissimo a rubare palla alto e servire Odriozola in area. Questa volta Bellanova lo anticipa.

29' - Giallo per Biraghi che sbaglia un intervento e ferma la ripartenza di Zappa con uno sgambetto.

28' - Per adesso sembra essersi ristabilito il capitano del Cagliari che guadagna anche palla su Milenkovic in impostazione.

27' - Qualche problemino accusato da Joao Pedro, vediamo se sarà in grado di continuare.

26' - Sulla ripartenza Nico Gonzalez semina il panico ma calcia ancora male. Palla a Radunovic.

25' - Joao Pedro! Salta due volte Igor in area e poi calcia: Terracciano superato, il pallone sbatte sul palo e torna in campo. Brivido per la Fiorentina!

24' - Nico Gonzalez! Si fa 50 metri palla al piede, entra in area e calcia da posizione troppo defilata: palla strozzata che termina sul fondo, ma grande azione dell'argentino.

22' - Canovaccio della partita che è chiaro: la Fiorentina fa la partita il Cagliari attende in ripartenza. Ma dopo i primi 10 minuti di dominio assoluto della Fiorentina, adesso la squadra di Italiano ha rallentato un po' il ritmo.

19' - Igor prima sbaglia, poi svirgola sul passaggio in profondità del Cagliari. Corner per i sardi che porta ad un nulla di fatto.

15' - Piatek colpisce di testa in area su cross di Castrovilli, ma viene sbilanciato al momento della conclusione. Palla alta sopra la traversa.

12' - Copertura di Biraghi che chiude bene su Zappa dopo un'uscita a vuoto di Terracciano. Prima giocata positiva di un inizio da incubo del capitano viola.

10' - Giallo per Altare intervenuto in ritardo su Nico Gonzalez a centrocampo.

8' - SBAGLIA BIRAGHI! Un rigore pessimo, centrale, che Radunovic para con i piedi. Si resta sullo 0-0.

7' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Grande imbucata di Ikoné per Odriozola, Bellanova è in netto ritardo e stende lo spagnolo. Nessun dubbio, è rigore.

6' - Altra occasione per la Fiorentina con Castrovilli che buca la difesa e poi prova il passaggio per Piatek leggermente largo.

5' - MA COSA FA BIRAGHI? Regala palla a Joao Pedro a tu per tu con Terracciano: l'italo-brasiliano prende la mira e per fortuna spara fuori. Ma un errore inspiegabile del capitano viola.

4' - Partita bene la Fiorentina che si sta riversando nella metà campo avversaria. Nico Gonzalez sbaglia un tocco dentro per Piatek.

1' - Subito un'occasione gigante per la Fiorentina! Piatek recupera palla alto e serve Bonaventura in area: piattone troppo debole preda di Radunovic.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina oggi in tenuta bianca. Cagliari con il consueto completo rossoblu.

Il Cagliari per salutare la zona retrocessione e scavalcare il Venezia, la Fiorentina per allungare sulla Lazio e candidarsi definitivamente all'Europa. All'Unipol Domus Arena oggi alle 12.30 va in scena una partita fondamentale per entrambe le formazioni, arrivate all'impegno con non pochi problemi dovuti al Covid e non solo. Il Cagliari è riuscito a recuperare in extremis qualche calciatore, la Fiorentina invece deve fare a meno di Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara non partiti neanche per la Sardegna. Riuscirà Italiano a dare nuova grinta alla squadra? La risposta tra poco: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni:

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Marin, Dalbert, Bellanova; Gaston Pereiro; Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

A disp. Aresti, Lolic, Gagliano, Ceppitelli, Ladinetti, Kourfalidis, Palomba, Iovu, Tramoni, Lovato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disp. Rosati, Dragowski, Callejon, Maleh, Pulgar, Terzic, Venuti, Duncan, Sottil, Nastasic, Munteanu, Kokorin.