CAG-FIO 2-3, Pazzesco all'Unipol: Arthur segna al 103'

Finale surreale a Cagliari: dopo essere stata superata all'85' dalla prima rete in Serie A di Mutandwa e aver riacciuffato il pari con Nico all'88', in un recupero schizofrenico pieno di cambi (Ranieri fa entrare Aresti in porta al 94'), Beltran si procura un rigore al 97' per un pestone di Di Pardo non visto da Prontera, che prò viene chiamato al Var e decide di assegnare il penalty. Nella tonnara dell'area di rigore sarda si presenta Arthur, che col destro al 101' spiazza col destro Aresti nonostante i consigli di Mina al neo-entrato. E' 3-2, la Fiorentina è a un passo dalla qualificazione europea!