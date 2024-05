CAG-FIO 2-1, Incredibile all'Unipol: segna Mutandwa

FirenzeViola.it

Il Cagliari alla fine l'ha ribaltata con un colpo completamente fuori dallo spartito: in una gara in cui i ragazzi di Ranieri hanno dimostrato di crederci di più, il jolly lo piazza a cinque minuti dal 90' il nuovo entrato Kingstone Mutandwa. Il classe 2003 zambiano, entrato una manciata di minuti prima, fa tutto da solo e lo fa alla grande: si isola sulla sinistra, punta Dodo e dal vertice dell'area lascia partire un terra-aria con traiettoria perfetta, palla a giro sul secondo palo e 2-1 Cagliari. Primo gol in campionato per Mutandwa.