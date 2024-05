CAG-FIO 0-1, Lapadula segna, ma l'arbitro annulla

FirenzeViola.it

Brivido per la Fiorentina nel finale di tempo: in pieno recupero, gol prima segnato e poi annullato dal Cagliari. Punizione battuta rapidamente dai padroni di casa che pescano subito in verticale Nandez, l'uruguayano la scodella di prima per Lapadula che di piattone, a pochi passi dall'area piccola, spinge in rete col piattone. Tutto fermo dopo il gol però per un fuorigioco riscontrato dal guardalinee. Breve check che conferma la decisione di campo: sul suggerimento di Nandez, il nove di casa è davanti alla linea del pallone. Il risultato rimane di 1-0 per la Fiorentina.