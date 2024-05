CAG-FIO 0-1, Il Cagliari fa la partita ma Bonaventura la sblocca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo un primo tempo passato in affanno la Fiorentina riesce incredibilmente ad andare all'intervallo sullo 0-1. La prima occasione è per i Viola intorno al 20’, con Belotti che di testa trova una bella respinta di Scuffet. Da quel momento monologo rossoblu, con Terracciano protagonista a più riprese su Deiola e Lubumbo. Ma quando i padroni di casa sembravano prossimi a trovare la via della rete è la Fiorentina a passare in vantaggio grazie ad una bella conclusione di Bonaventura che manda i suoi a riposto in vantaggio. Cagliari che ha trovato anche la rete del pareggio al 47' con un tap-in di Lapadula, annullato però per fuorigioco dell'italo-peruviano.