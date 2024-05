CAG-FIO 0-0, Al 13' l'Unipol si ferma: omaggio a Astori

FirenzeViola.it

Serata di grandi emozioni alla Unipol Domus. A Cagliari ultima sfida di campionato (penultima per la Fiorentina, che dovrà recuperare il match con l'Atalanta) nel nome di Claudio Ranieri, all'ultima panchina in carriera, ma non solo. Al 13' di gioco, sul risultato di 0-0, i sedicimila dell'Unipol Domus si sono alzati in piedi e hanno applaudito, ricordando Davide Astori, ex indimenticato di Cagliari e Fiorentina. L'omaggio è arrivato, come avviene sempre al Franchi, al minuto tredici, ovvero il numero del difensore scomparso nel 2018.