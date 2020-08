CACERES, Rinnovo è per un solo anno. Gli altri...

Martin Caceres resta viola, un altro anno. Nonostante le voci di un altro biennio, in realtà l'opzione era solo sul secondo e secondo quanto appreso da Firenzeviola è stata esercitata addirittura tre mesi fa. Il giocatore infatti ha soddisfatto, nonostante alcuni passaggi a vuoto costati cari e l'assenza per il Covid, ma l'esperienza che apporta in campo e la sicurezza che dà al reparto non hanno fatto provare neanche un dubbio alla società. Per creare un discorso a lungo termine quasi tutti i giocatori sono stati presi per due anni, o 18 mesi, perciò il discorso riscatto (per alcuni obbligatorio) è rinviato ma alcuni salutano già ora. In realtà solo Milan Badelj è l'unico sicuro di andarsene dopo il ritorno poco felice alla Fiorentina, gli altri prestiti con scadenza il 31 agosto dovranno aspettare ancora per capire il loro futuro. Per Dalbert infatti l'Inter e la Fiorentina si sono dati appuntamento dopo l'impegno in Europa League da parte dei nerazzurri, per discutere anche il prestito di Biraghi. Tutto è possibile, compreso un rinnovo di prestiti o altre formule. Per Ghezzal nessun riscatto alla cifra pattutita (10 mln) ma eventualmente si può parlare di un acquisto ad un prezzo più basso.