CACERES, Adesso servirà anche la sua leadership

Dopo la squalifica che l'ha tenuto ai box per due gare di fila, Martin Caceres è pronto a tornare in campo. E lo farà - sembra non ci siano dubbi - dal primo minuto. Il difensore classe '87 dovrà mettere a disposizione la propria esperienza, come più volte fatto in stagione, affinché la squadra possa uscire da questo momento d'impasse che può rivelarsi decisamente pericoloso in chiave salvezza. Oggi, più che mai, i "senatori" dovranno prendersi sulle spalle l'intero gruppo. Caceres compreso.