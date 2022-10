CABRAL RESTA FAVORITO, IN MEZZO TORNA AMRABAT

Fiorentina e Inter chiamate a fare risultato, per tanti motivi non ultima una classifica che delude entrambi. In casa viola si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni e per l’occasione la Fiorentina è chiamata a essere all’altezza dello scenario certamente trascinante. Italiano deve sciogliere dubbi offensivi, Jovic torna tra i convocati dopo lo stop di Lecce, Cabral però pare ancora favorito per guadagnarsi la maglia da titolare, meno dubbi semmai sulle fasce con Kouamè e Nico.

Per il resto l’altra indicazione di lunedì sera è quella di un avvicendamento difensivo tra Igor e Milenkovic, destinato ad affiancare Quarta in una linea a quattro completata da Dodò e Biraghi. Pochi cambi in mezzo, torna Amrabat dall’inizio con Mandragora avanzato a metà campo e favorito su Barak e con Bonaventura dall’altra parte.

Nell’Inter resta fuori Lukaku nemmeno convocato, sono out anche Brozovic e Gagliardini, accanto a Lautaro Martinez ci sarà Dzeko mentre con Di Marco a sinistra è Darmian il favorito sulla destra. In mezzo Barella, Mkhitarian e Calhanoglu per una difesa dove Acerbi è favorito su Bastoni con Skriniar e De Vrij intoccabili, tra i pali Onana.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Kouamè, Cabral, Nico Gonzalez

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitarian, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez