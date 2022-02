CABRAL, Il viola con la velocità più alta. I palloni...

All’indomani della brutta sconfitta in campionato contro la Lazio, è tempo di analizzare a livello statistico quella che è stata la prestazione di Arthur Cabral, alla sua prima apparizione da titolare con la maglia della Fiorentina. Il brasiliano, rimasto in campo per 78’, si è attestato a livello di voti tra il 5 e il 6 per quasi tutti i quotidiani e per lui si conta come unica azione pericolosa il colpo di testa al 19’ con cui per poco non ha sfiorato il gol. Per l’ex Basilea (autore anche di un dribbling), la velocità media più altra tra i viola scesi in campo (10,81 km/h), 21 palloni giocati e appena 4 passaggi riusciti. I dati sono forniti come al solito dal portale della Lega di A.