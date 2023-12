C.FIESOLE, Rischio chiusura per cori discriminatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Curva Fiesole rischia la chiusura almeno per un turno dopo che per larga parte di Fiorentina-Salernitana ha cantato in maniera nitida cori discriminatori nei confronti dei tifosi ospiti. Questo perché la sanzione del Giudice Sportivo arrivata dopo la partita contro la Juventus del 5 novembre per cori analoghi nei confronti di Dusan Vlahovic e Westn McKennie, prevedeva questo tipo di sanzione per la Curva dei tifosi della Fiorentina nel caso si fosse ripresentata la violazione. Il Giudice Sportivo per il turno di Serie A che si concluderà domani dovrà prendere una decisione in merito, ma il rischio della chiusura della curva c'è.