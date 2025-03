"C'era una volta la Juve", "Affondato Motta": le prime pagine dei giornali dopo Fiorentina-Juve

vedi letture

Fa rumore in tutta Italia il clamoroso tonfo della Juventus a Firenze. Un perentorio 3-0 in favore della Fiorentina che si fa sentire a tutte le latitudini del Paese, come dimostrano anche le aperture dei quotidiani sportivi di oggi. "C'era una volta la Juve", titola Tuttosport in prima pagina accompagnando il tutto con una simbolica foto di seggiolini vuoti, mentre un emblematico "Affondato" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, nei confronti di Thiago Motta naufragato a Firenze. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 17 marzo 2025.