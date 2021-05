BUCCHIONI A FV, Non ho mai offeso Commisso

Non si placa la polemica tra Rocco Commisso e i giornalisti. Anche oggi il presidente viola ai media ufficiali del club è tornato a parlare della stampa fiorentina coinvolgendo il nostro editorialista Enzo Bucchioni che ha replicato ai nostri microfoni così: "Ho sentito con sorpresa, per l’ennesima volta, tirare in ballo il mio nome da Rocco Commisso. A sproposito. Ci tengo a precisare che io parlo e scrivo di calcio, non offendo mai nessuno per cultura ed educazione, al massimo critico. In quaranta anni di calcio, mai presa una querela. E’ vero, ho scritto Rocco Benito Commisso, il nome reale del presidente viola, una volta sola, prendendo i dati anagrafici e patrimoniali da Wikipedia, per scrivere un ritratto del personaggio sul Tirreno. Ripeto: dati anagrafici reali. Non c’era alcun commento, allusione o riferimento, non è nel mio stile e chi mi conosce e mi segue da anni lo sa. Critiche o elogi sì, è il mio lavoro, ma massimo rispetto per tutti. Quindi rispetto anche per il mio nome”.