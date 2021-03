BUCCHI A FV, Vorrei rivedere Prandelli con sua ACF

L'ex tecnico del Benevento, Cristian Bucchi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it della eventualità che la Fiorentina cambi allenatore: "Non lo so, Prandelli è un ottimo allenatore, ha fatto sempre grandi cose in carriera. Purtroppo credo non sia riuscito a portare le sue idee di gioco in questa Fiorentina: vedo un 3-5-2 in stile Iachini, così come è simile anche l'interpretazione... In pratica quando Prandelli ha visto che la squadra non riusciva a fare questo cambio immediato si è messo in una comfort zone. Mi piacerebbe rivederlo con il suo organico, perché penso che nelle sue idee di gioco uno come Callejon non possa non giocare".

