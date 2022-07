BRESSAN A FV, Viola, sogna il 4° posto. Su Jovic...

L'ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it, soffermandosi sulle questioni legate al centrocampo e alla difesa. Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto di come si sta muovendo la Fiorentina: nessuno si sarebbe mai aspettato che un giocatore come Jovic avrebbe accettato un progetto come quello di Firenze. Lo scorso anno i viola hanno centrato l'obiettivo della Conference, nella prossima stagione invece credo che la squadra possa anche coltivare il sogno di arrivare nelle prime quattro".

Cosa pensa dell'arrivo di Jovic?

"E' arrivato un campione, un giocatore che arriva da stagioni non facili che ha una voglia incredibile di farsi vedere: il gioco offensivo di Italiano è formidabile, ci sono elementi di livello come Ikoné e Gonzalez. Direi che è un pranzo servito bene per iniziare una bella mangiata..."

E' un attacco diverso rispetto a quello dell'anno scorso?

"Sono cambiate tante cose rispetto a un anno fa, Jovic e Vlahovic sono giocatori diversi così come lo stesso Cabral ha ben altre caratteristiche.

E' arrivato anche Mandragora...

"Lo conosciamo bene, arriva da una buona stagione anche se non so se sarà il titolare a inizio anno. Credo che Amrabat abbia finito bene la scorsa stagione e dunque magari la prima scelta resterà almeno all'inizio il marocchino. I suoi gol? E' una delle sue caratteristiche e la farà valere sicuramente non appena entrerà in forma".