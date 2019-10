BRESCIA-FIORENTINA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

23.02 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

23.00 - Si ferma dunque a tre la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina, che esce dal Rigamonti di Brescia con un punto frutto di una partita molto tirata e fisica. Peccato per la beffa finale che avrebbe potuto garantire a Castrovilli e compagni i 3 punti.

90' +8' - E finisce qui! Con il rammarico finale, la Fiorentina pareggia 0-0 a Brescia.

90' +7' - Occasionissima Fiorentina! Castrovilli colpisce Vlahovic sulla linea! Azione bellissima della Fiorentina, che porta il suo numero 8 alla conclusione in spaccata: il pallone prende il piede di Vlahovic poco prima di infilarsi in rete. Che beffa!

90' +6' - Nulla da segnalare in questi minuti finali.

90' +4' - Pulgar spreca un corner calciando malissimo. Si salva il Brescia su una delle ultime occasioni della gara.

90' +3' - La Fiorentina continua a spingere con Sottil ma ogni suo cross viene allontanato dalla difesa del Brescia. Non riesce a sfondare la squadra viola.

90' +1' - Pallone messo in mezzo da Boateng sul quale però nessun attaccante della Fiorentina riesce ad avventarsi.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

89' - La Fiorentina sta provando l'assalto finale, anche se non con molta veemenza.

88' - Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Boateng.

86' - Ennesimo intervento in uscita di Joronen, che salva su un cross di Sottil.

85' - Sbagliano in impostazione Pezzella e Milenkovic. La Fiorentina non riesce proprio a trovare gli spazi giusti.

83' - Ancora pericoloso Sottil che questa volta salta Matějů e mette in mezzo: copre bene ancora una volta la difesa del Brescia che allontana.

81' - Sul primo corner colpisce Caceres ma il pallone viene deviato di nuovo fuori. Sul secondo è Pezzella a colpire di testa, con il pallone spedito alto non di poco.

80' - Sottil spreca un'ottima occasione non riuscendo a servire Vlahovic a centro area. Corner per la Fiorentina, adesso a trazione anteriore.

79' - Cambio anche nella Fiorentina: esce Lirola, entra Sottil.

79' - Cambio nel Brescia: esce Romulo, entra Zmrhal

78' - Caceres con un grande intervento libera l'area da un cross che altrimenti sarebbe stato colpito da Balotelli a centro area.

77' - Giallo per Ribery, punito per un contrasto aereo considerato falloso.

77' - Ribery! Il francese ci prova dai 25 metri: palla alta di circa un paio di metri. Peccato, perché l'occasione era ghiotta.

76' - Ancora un bell'intervento di Joronen che in uscita tolie un cross di Ribery dai piedi di Vlahovic. Perfetto fin qui l'estremo difendore del Brescia.

75' - Vlahovic! Il serbo tira con il sinistro da dentro l'area: angolato ma debole, Joronen ci arriva.

74' - Giocata di fisico di Vlahovic che in area copre bene il pallone e lo mette in mezzo: Joronen anticipa di un soffio Ribery, pronto a colpire in rete di testa.

74' - Giallo per Corini.

73' - Bella giocata di Castrovilli che si libera di due uomini e conquista un buon fallo. Intanto al Rigamonti ha cominciato a piovere copiosamente.

72' - Pezzella! La palla esce di un soffio! L'argentino spizza sul primo palo di testa e il pallone esce veramente di pochissimo al lato della porta di Joronen.

71' - Pulgar! Azione in ripartenza della Fiorentina con Ribery che appoggia per il cileno al limite dell'area: tiro in scivolata deviato, finisce in corner.

70' - Nulla di fatto anche sul secondo corner. Riparte il Brescia.

70' - Primo cross di Pulgar messo di nuovo in corner. Resta a terra Castrovilli per una botta sull'osso sacro.

69' - Corner per la Fiorentina su un retropassaggio sbagliato malamente da Bisoli

68' - Cambio nella Fiorentina: esce proprio Chiesa, entra Vlahovic.

66' - Giallo per simulazione a Chiesa, cascato a terra dopo un uno-contro-uno con Chancellor. Un po' severo qui Calvarese...

65' - Balotelli! Colpisce di testa da centro area su un corner e il pallone esce di un soffio. Brivido per Dragowski!

64' - Partita tornata a ritmi piuttosto bassi. La sensazione è che possa essere solo una giocata di un singolo a sbloccare la gara.

62' - Doppio fallo della Fiorentina, prima con Caceres e poi con Dalbert. Calvarese, dopo aver lasciato proseguire per il vantaggio, fischia il fallo sulla trequarti al Brescia.

60' - Cross pericoloso di Castrovilli sul quale ancora una volta è Joronen il più lesto ad avventarsi. Il portiere fa suo il pallone.

59' - Ribery non riesce a superare Cistana in area dopo aver recuperato palla proprio sul rinvio del difensore delle Rondinelle. Riparte il Brescia.

58' - Ancora una fase confusa della partita, con tanti contrasti a centrocampo.

58' - Cambio anche tattico del Brescia, con Spalek che va a sistemarsi dietro le punte e Romulo che arretra a centrocampo.

57' - Cambio nel Brescia: esce Dessena in lacrime, entra Spalek.

54' - Mentre il gioco ancora non riprende, il Brescia prepara il cambio: Dessena esce in barella.

53' - Giallo per Pulgar proprio per il pestone rifilato a Dossena sullo stinco.

53' - Di nuovo a terra Dessena dopo un contatto duro con Pulgar. Ancora in campo lo staff medico, con il centrocampista che sembra molto dolorante e potrebbe non riuscire a continuare.

51' - Chiesa! Sugli sviluppi di un corner il pallone si impenna e il numero 25 prova il destro al volo: tiro non perfetto bloccato da Joronen.

50' - Allontana con qualche brivido la difesa della Fiorentina, con il pallone che alla fine termina tra le braccia di Dragowski.

49' - Castrovilli ferma con le cattive Romulo e questa volta l'arbitro fischia il fallo: buona occasione per il Brescia.

48' - Partita ricominciata sulla falsa riga del primo tempo: tanta intensità e pochi spazi per entrambe le squadre.

46' - Entrato subito bene in partita Balotelli, con un paio di passaggi pregevoli. Castrovilli intanto copre bene su Romulo ed evita il peggio fermando l'italo-brasiliano sulla destra.

45' - Si riparte al Rigamonti! Calvarese dà il via al secondo tempo.

45' - Cambio nel Brescia: entra Balotelli, esce Donnarumma.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Finisce qui il primo tempo! Dopo 45 minuti è 0-0 tra Brescia e Fiorentina al Rigamonti.

45' +2' - Confusione in area sul cross, con Caceres e Milenkovic che si ostacolano a vicenda: pallone che finisce sul fondo.

45' +2' - Chiesa si guadagna un buon calcio di punizione dalla destra dopo aver riconquistato un pallone in zona offensiva. Pulgar metterà in mezzo il cross.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Caceres ferma una pericolosissima azione del Brescia: senza il suo intervento Donnarumma sarebbe stato a tu per tu con Dragowski.

44' - Di nuovo fase confusa e senza grandi emozioni della sfida.

41' - Badelj! Bella azione del croato che la comincia nella propria trequarti e poi si riprende il pallone in area: la sua conclusione con il sinistro però è debole e viene facilmente bloccata da Joronen.

40' - Poco da raccontare in questa fase di gioco, se non per i molti contatti a tutto campo: il Brescia finora sta chiudendo ogni spazio possibile per la Fiorentina.

37' - Pericolosa azione della Fiorentina con Pulgar che prima perde il tempo per concludere, poi serve a Lirola il cui cross basso finisce tra le braccia di Joronen.

35' - Schema orribile da calcio di punizione per il Brescia, con il pallone che finisce tra le braccia di Dragowski.

34' - Cistana riesce a fermare Chiesa in area con un brivido: per poco il 25 non ruba palla e non si prepara a battere in rete.

33' - Badelj prova l'imbucata per Chiesa ma il pallone è leggermente lungo e lo fa suo Jorononen.

31' - Dopo trenta minuti di gioco qualche occasione e tanta corsa da parte delle due squadre. Fino ad ora sono i contrasti ad aver preso la scena.

30' - Buona chiusura di Dalbert su Bisoli: il brasiliano guadagna la rimessa dal fondo.

29' - Nulla di fatto dal corner, con Caceres che non riesce nel colpo di tacco e il Brescia che riparte.

29' - Si fa vedere in avanti la squadra viola, dopo un'azione offensiva prolungata. Castrovilli guadagna un corner.

25' - Milenkovic allontana di testa un cross dalla destra di Bisoli. Soffr eun po' la Fiorentina adesso.

24' - Romulo pericoloso in area sugli sviluppi di un corner, ma prima Dalbert e poi Dragowski recuperano palla.

23' - Ritmi che adesso si sono un po' alzati, con le squadre che cominciano già ad allungarsi.

21' - Pallone inspiegabile di Dalbert, bravissimo a liberarsi sulla sinistra ed entrare in area. Il suo passaggio per Chiesa però è sballato e permette al Brescia di chiudere facilmente.

20' - Lirola! Salva ancora Joronen! Seconda occasione per i viola, con lo spagnolo liberato in area da un triangolo Chiesa-Ribery. Lirola tira da posizione defilata e il portiere finlandese si oppone.

18' - Lancio lungo di Pezzella per Chiesa, fermato da Sabelli in contrasto aereo.

17' - Partita che adesso è in una fase piuttosto confusa, con le due squadre che fanno grossa densità a metà campo e non lasciano respirare la manovra.

15' - Si rialza il centrocampista del Brescia, visibilmente sofferente ma in grado di continuare.

14' - Lirola mette fuori il pallone per permettere cure mediche a Dessena, uscito malamente da un contrasto con Castrovilli.

12' - Aye! Grande occasione per i padroni di casa con l'attaccante che colpisce tutto solo da due passi su corner: errore nella conclusione, sparata alta.

10' - Castrovilli! Prima un tiro di Ribery viene respinto, poi Castrovilli compie una grande azione nello stretto e conclude con il destro: Joronen respinge basso. Si fa vedere in avanti la Fiorentina!

9' - Si salva dunque la Fiorentina, anche se la difesa era apparsa parecchio in difficoltà nell'occasione. Vedremo se la squadra di Montella serrerà i ranghi.

7' - GOL ANNULLATO! Calvarese fischia il tocco di mano a Tonali e salva la Fiorentina!

6' - La va a rivedere Calvarese! Presunto tocco di mano di Tonali su un dribbling su Pulgar.

4' - Percussione centrale di Tonali che porta a spasso un paio di giocatori e poi serve in area Donnarumma. L'attaccante bresciano trova in mezzo Aye che da due passi, tutto solo, non può sbagliare. Il VAR però sta valutando le posizioni di fuorigioco o eventuali irregolarità.

4' - GOL del Brescia! Ha segnato Aye

4' - Ritmi piuttosto bassi in questo inizio, con il Brescia che fa la partita e la Fiorentina che attende pronta ai contropiedi.

2' - Niente di fatto dall'azione d'attacco viola, con il Brescia che prova il contropiede fermato bene da Caceres. Attento l'uruguagio.

1' - Subito in avanti la Fiorentina, con Lirola che conquista una rimessa laterale da buona posizione.

0' - Via! Si comincia al Rigamonti! Primo pallone giocato dalla Fiorentina!

20.56 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dagli arbitri e dai rispettivi capitani.

20.52 - Le squadre si stanno preparando negli spogliatoi e manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida.

20.50 - Così invece Lorenzo Venuti, sempre a Sky Sport: "Avere Ribery significa crescere, imparare e vedere i dettagli di un professionista e di un campione".

20.48 - Prima della partita ha parlato Daniele Pradè a Sky Sport: "Siamo stati chiari, quest'anno è di transizione sportiva, per capire cosa fare da grandi. L'ambizione non manca e le partite comunque le vogliamo vincere. Per l'entusiasmo dobbiamo dire grazie ai tifosi, alla città e al presidente Commisso che con Barone e l'ambiente ha restitutito l'identità ai fiorentini. Speriamo di non deluderli".

20.45 - Partita che comincerà alle 21 per un ritardo della Fiorentina dovuto a cause esterne, con le squadre che stanno dunque finendo in questi minuti il loro riscaldamento in campo.

Finalmente si torna a giocare! Dopo la pausa per le Nazionali Brescia e Fiorentina si sfidano in questo monday night dell'8° turno di Serie A: al 'Rigamonti' il fischio d'inizio avverrà alle ore 21. Padroni di casa che arrivano da una pausa ancora più lunga, causa il rinvio della partita contro il Sassuolo due weekend fa, e in casa devono ancora fare i primi punti. I viola dal canto loro vengono da una striscia di 3 vittorie consecutive che ha dato nuovo slancio alla formazione di Montella dopo un avvio a rilento: in caso di vittoria questa sera la Fiorentina si piazzerebbe al quinto posto in classifica. Le squadre sono pronte a darsi battaglia: seguite le emozioni della sfida con FirenzeViola.it!

Queste le formazioni ufficiali delle squadre:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Donnarumma.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.