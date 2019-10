BRAMBILLA, Vittoria meritata. Viola dura da battere

Queste le parole di Massimo Brambilla, tecnico dell’Atalanta Primavera, in sala stampa nel post partita della sfida di Supercoppa contro la Fiorentina: “Penso che la vittoria sia stata meritata per le occasioni avute: abbiamo sofferto molto il contesto che avevamo attorno. La Fiorentina ci ha messo in difficoltà, ha avuto delle chances per pareggiare la partita ma noi potevamo chiudere la gara dopo il 2-1. Traorè? Gli ho detto che deve pensare a giocare: deve continuare a fare le sue partite, come sa fare. Non serve gestirlo perché è un ragazzo a posto. Oggi abbiamo concesso un po’ troppe occasioni, potevamo in realtà chiuderla prima dopo il nuovo vantaggio. Un singolo della Fiorentina che mi ha colpito? I viola in questi anni ci ha sempre creato grosse difficoltà, perché è una squadra organizzata: oggi Duncan e Koffi ci hanno creato problemi, la Fiorentina è una squadra difficile da attaccare”.