BOVING, C'è la concorrenza tedesca per il classe 2003

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello legato al nuovo nome di mercato che SkySport ha avvicinato alla Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Come riportato dall'emittente satellitare, i viola seguono con interesse William Boving, ala sinistra classe 2003 che lo Sturm Graz ha messo in mostra in questi anni. Molti club si sono già interessati al talento danese autore di 3 gol e 6 assist quest'anno, soprattutto dalla Germania con diverse squadre della Bundesliga che vorrebbero mettere le mani su Boving, tra tutte l'Hoffenheim che con lo Sturm Graz ha un canale privilegiato.

