SKY, La Fiorentina segue Boving: scout in Champions

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina segue con interesse William Boving, ala sinistra classe 2003 che lo Sturm Graz ha messo in mostra in questi anni. Come riporta Sky Sport, molti club si sono già interessati al talento danese autore di 3 gol e 6 assist quest'anno (l'anno scorso fece doppietta alla Lazio in Europa League), soprattutto dalla Germania con diverse squadre della Bundesliga che vorrebbero mettere le mani su Boving, tra tutte l'Hoffenheim che con lo Sturm Graz ha un canale privilegiato avendo già allenatore e direttore sportivo che in passato hanno militato nel club austriaco.

In Italia, riporta l'emittente, c'è in primis la Fiorentina che avrebbe addirittura già mandato più volte degli scout a osservarlo anche in Champions League. Ma non solo: su Boving si è accesso, in Italia, l'interesse dell'Udinese. In stagione ha giocato sia da esterno sinistro a piede invertito, sia da trequartista e può anche essere impiegato come seconda punta.