BOVE, Il centrocampista lascia ritiro dell'U21: il punto

Tra i convocati della Fiorentina nell'Italia Under 21, oltre a Michael Kayode, c'era anche Edoardo Bove. Tuttavia secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista ex Roma ha lasciato il ritiro degli azzurrini del ct Carmine Nunziata a causa di un lieve risentimento muscolare che non preoccupa, ma che si è preferito disinnescare sul nascere.

Questa la nota della FIGC sul forfait del calciatore ventiduenne: "Edoardo Bove, alle prese con un problema fisico, ha lasciato il ritiro, mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. Raggiungerà invece Tirrenia Simone Pafundi (Losanna), inizialmente convocato con la Nazionale Under 20".