BOVE, Giornata speciale (con deroga): tanti applausi

© foto di Federico De Luca 2024

Una giornata speciale per Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina, grazie a una deroga federale, ha seguito dalla panchina la partita che vedeva i viola impegnati contro l'Udinese. Come prevedibile, tanto affetto per Bove all'Artemio Franchi. Lo stadio gli ha infatti tributato tanti applausi quando, in tuta, ha seguito i compagni durante il riscaldamento e si è poi accomodato in panchina.