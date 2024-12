BOVE, Da AS alla Bild fino al Mirror: le aperture all'estero

Riecheggiano anche all'estero i fatti riguardanti Fiorentina-Inter e nella fattispecie Edoardo Bove, vittima di un malore nel corso del primo tempo al Franchi. L'episodio non è passato inosservato neanche fuori dai confini italiani, come si nota dai portali delle principali testate sportive d'Europa: "Interruzione improvvisa della partita in Italia", il primo titolo della Bild in Germania, "Fiorentina-Inter sospesa: Bove sedato e in terapia intensiva", l'apertura invece di AS in Spagna.

Più forte invece la didascalia del Mirror in Inghilterra: "Edoardo Bove collassa durante Fiorentina-Inter e i giocatori escono dal campo in lacrime", mentre dal Portogallo, A Bola esordisce con: "Fiorentina-Inter rinviata a data da destinarsi dopo il crollo di un giocatore in campo". Infine in Olanda, la stampa riparte sull'episodio in questione da Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, giocatori dell'Inter e della nazionale Oranje: "Denzel Dumfries e Stefan de Vrij vedono crollare l'avversario Edoardo Bove; giocatore sotto sedazione", il titolo sulle pagine online del Telegraaf.