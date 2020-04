BORANGA A FV, Ci vuole più esperienza nella Viola

Nell'intervista concessa a FirenzeViola.it, l'ex portiere della Fiorentina Lamberto Boranga ha detto la sua sulla squadra attuale: "Assomiglia alla mia Fiorentina, fatta di giovani baldanzosi. Quella squadra in tre stagioni vinse lo scudetto, anche se io non c'ero più e anche questa attuale può fare lo stesso percorso. Iachini d'altronde è un allenatore giusto, motivatore e aggressivo, perché serviva una reazione a livello mentale. Ci sono poi buoni calciatori, come Castrovilli e Chiesa ma quest'ultimo, come lo era allora Chiarugi, è un po' "anarchico" e ci vorrebbe uno d'esperienza a richiamarlo all'ordine e farsi passare la palla, come faceva Hamrin. Ci vuole un po' più esperienza visto che a parte Pezzella non vedo giocatori di quel tipo, come lo era Astori per capirci".

