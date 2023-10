BONAVENTURA UNA SENTENZA. FINALMENTE BREKA-GOL. NICO GONZALEZ FA SOGNARE LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Grande intervento su Lobotka intorno alla mezz'ora. Frana su Osimhen in occasione del rigore più per demeriti di Parisi che per sue colpe ma parte comunque con un secondo di ritardo. Nella ripresa compie un miracolo sul nigeriano che tiene i viola in gioco. 7

KAYODE - Il primo tempo si prodiga per controllare Kvaratskhelia ma non disdegna le sortite offensive rendendosi anche pericoloso al cross. Bravo ad intervenire in spaccata su tiro di Di Lorenzo. Commette due errori clamorosi, prima con un fallo laterale che favorisce Osimhen e poi favorendo Kvaratskhelia che per fortuna non trova la via del gol. Era lecito aspettarsi delle difficoltà, che comunque non hanno portato a reti del Napoli. 6

Dall'83' RANIERI - S.V.

MILENKOVIC - Controlla Osimhen tenendoselo vicino vicino. Condivide un erroraccio con Kayode lanciando Osimhen in porta. La partita era difficilissima, ne è uscito praticamente indenne. 6,5

QUARTA - Si butta dentro come la più offensiva delle mezzali e alla seconda occasione colpisce un clamoroso palo che si trasforma in perfetto assist per Brekalo. Lotta come un leone proseguendo comunque con le sue sortite offensive. Si è ripreso meritatamente il posto in Nazionale. 7

PARISI - Praticamente perfetto nelle due fasi per 47 minuti, poi il retropassaggio folle che favorisce Osimhen e costringe Terracciano a commettere fallo da rigore. Inspiegabilmente spegne il cervello nel momento più caldo della prima frazione. Rientra bene nella ripresa e al 77' si riscatta salvando su Simeone a un passo dalla porta di Terracciano. Ribalta le valutazioni dopo la bischerata di fine primo tempo con un assist pazzesco per il gol vittoria di Nico. 6,5

DUNCAN - Non gioca ai ritmi a cui ci ha abituato in questo avvio, ma tiene bene le distanze con il compagno di reparto. Entra nell'azione del gol con una progressione centrale che grazie a Olivera permette a Bonaventura di segnare il 2-1. 6

Dall'83' MANDRAGORA - S.V.

ARTHUR - Metronomo puntuale e preciso, sempre capace di dettare i tempi dei compagni. Inizia la ripresa toccando meno palloni ma sempre dando l'impressione di avere il controllo sul gioco dei compagni. 7

Dall'83' INFANTINO - S.V.

IKONÈ - Spende tutto il primo tempo a dare mano a Kayode, poco incisivo in avanti ma prezioso in difesa. Nella ripresa prende un palo dopo un gioco di prestigio in area di rigore. Ottima prestazione che non fa rimpiangere Nico. 6,5

Dall'88' COMUZZO - Esordio da sogno in Serie A, con una vittoria decisamente insperata alla vigilia ma meritatissima per i viola. S.V.

BONAVENTURA - Non trova grandi spazi perché chiuso spesso sul più bello ma è bravissimo a tenere d'occhio Lobotka. Poi sale di tono e soprattutto si trasforma nella consueta sentenza quando un rimpallo lo favorisce al centro dell'area di rigore del Napoli trasformando il 2-1 con cui festeggia anche la convocazione in azzurro. 7,5

BREKALO - Venerdì aveva detto a Radio FirenzeViola di voler trasformare il suo soprannome da Brepalo a Brekagol e finalmente ci è riuscito con un colpo da biliardo dopo il palo colpito da Quarta. Sparisce un po' dal campo nella ripresa e arriva il giusto cambio. 7

Dal 73' NICO GONZALEZ - Ma che gli vuoi dire? Quello entra, crea scompiglio e poi chiude i giochi con il gol del 3-1. Fenomenale. 7,5

NZOLA - Tanto lavoro sporco ma invisibile in fase offensiva, almeno nel corso del primo tempo. Nella ripresa sale di tono, aiuta la squadra a salire e dialoga meglio con i compagni. Si merita la sufficienza anche senza mai riuscire a calciare in porta. 6

VINCENZO ITALIANO - Mette in campo tutti i "titolari" a parte lo stanchissimo Nico ma nel primo tempo la squadra gira come deve, anzi meglio. 45 minuti di assoluto valore vanificati da un errore clamoroso da parte di Parisi che però fino a quel momento non aveva sbagliato niente. Ma se la prima frazione era apparsa praticamente perfetta, la ripresa lo è stata ancora di più con una prestazione di squadra di livello Champions. Una vittoria da sogno, che porta i viola al terzo posto. E con grande merito. 8