BONAVENTURA, SAPONARA, ROSATI: TRE LEADER IN CERCA DI CONFERMA

Con l’acquisto di Jonathan Ikoné la Fiorentina ha bruciato le tappe nel mercato, un’operazione lampo che ha dimostrato le ambizioni del club viola. Un acquisto, quello del classe ’98 arrivato dal Lille, che inoltre abbassa l’età media della rosa: assieme a Vlahovic e Nico Gonzalez, il francese completa un tridente “verde” da poco più di 22 anni di media; a supporto dei tre una rosa che conta solo sei giocatori sopra i trent’anni, di cui uno già con le valigie in mano (Aleksandr Kokorin). Tre di loro sono però in scadenza a giugno e, nonostante il contatore del chilometraggio continui a correre, sono giocatori, in un modo o nell’altro, fondamentali per la Fiorentina.

Si tratta di Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara ed Antonio Rosati, tutti in scadenza al 30 giugno 2022. Il primo è ormai una colonna della squadra di Vincenzo Italiano: nonostante la volontà di ruotare a cadenza regolare i titolari, il tecnico viola rinuncia a malincuore al numero cinque, che è stato impiegato per l’86% dei minuti stagionali (è il terzo per minuti giocati dopo Vlahovic e Biraghi) e con risultati impressionanti sotto il profilo della qualità e della costanza di rendimento. L’ex Milan si sta quindi guadagnando un prolungamento di contratto che è nell’aria e dovrebbe essere discusso nelle prossime settimane.

Sull’agenda di Joe Barone ed i suoi anche la situazione legata al rinnovo di Riccardo Saponara, che da febbraio potrebbe accordarsi con un’altra squadra. Sono bastati meno di sei mesi al fantasista ex Empoli per riconquistare Firenze e convincere nuovamente Italiano, che lo aveva rilanciato nella scorsa stagione a La Spezia. Meno impiegato di Bonaventura, Saponara per qualità ed inventiva rappresenta però un unicum nella rosa viola; lo sanno bene tecnico e dirigenti, che stanno lavorando al rinnovo di contratto.

L’ultimo senatore ancora non sicuro della sua permanenza a Firenze è Antonio Rosati: terzo portiere nelle gerarchie di Italiano ma figura fondamentale per lo spogliatoio, Rosati si è dimostrato più di un uomo squadra nella partita di Coppa Italia col Benevento, quando, tornato tra i pali dopo più di un anno, ha risposto presente con una prestazione superlativa. Tre rinnovi che sembrano quindi vicini, per una Fiorentina che si muove sul doppio fronte. La rosa cambia e si ringiovanisce, ma Jack, Ricky e Celantonio rimangono centrali nel progetto di crescita dei viola e rappresentano un tesoretto in termini di esperienza e carisma di cui la Fiorentina non sembra voler fare a meno.