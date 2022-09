BONAVENTURA, Non ci sarà domani con la Juve

La Fiorentina non avrà a disposizione Jack Bonaventura per la gara di domani contro la Juventus. Un'assenza pesante per il centrocampo viola che dovrà fare a meno del suo numero 5 (anche Italiano ne ha parlato in conferenza), a cui è scomparso il padre nella giornata odierna e di conseguenza non sarà tra i convocati. Una scelta più che comprensibile, visto che il centrocampista non avrebbe potuto essere al 100% né mentalmente né fisicamente, complice il grave lutto familiare, per il quale ancora una volta da Firenzeviola.it esprimiamo le più sentite condoglianze.