INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV VINTO CON LE ULTIME. VIOLA, ORA ALZA LA MIRA Peccato che il Genoa sia in serie B perché quest’anno la Liguria ci porta bene visto che la Fiorentina è riuscita a battere Spezia e Sampdoria a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, dando continuità alle vittorie che diventano ben... Peccato che il Genoa sia in serie B perché quest’anno la Liguria ci porta bene visto che la Fiorentina è riuscita a battere Spezia e Sampdoria a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, dando continuità alle vittorie che diventano ben... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi