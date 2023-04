BONAVENTURA, L'INFORTUNIO E LE PREOCCUPAZIONI DI ITALIANO

FirenzeViola.it

L'incontro di ieri tra Fiorentina e Lech Poznan restituisce una squadra in grado di soffrire e riaggiustare le partite pure nei momenti di difficoltà, così come un Giacomo Bonaventura acciaccato e per il quale cresce l'apprensione. Il centrocampista ha infatti riportato un fastidio all'adduttore destro e rischia un lungo stop. I viola rischiano dunque di dover fare a meno di una delle loro pedine più importanti in un momento chiave della stagione, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia alle porte.

Vincenzo Italiano non nasconde del timore, tant'è che in conferenza stampa post gara ha dichiarato: "Perderlo mi darebbe un grande fastidio", anche se l'augurio resta il seguente: "Spero che questo problema non sia nulla di grave. Il tutto deriva dalla fatica nelle sue gambe". Il ruolo di leader dell'ex Milan è sotto gli occhi di tutti, non per nulla il giornalista Alberto Polverosi ha affermato oggi a Radio FirenzeViola: "Jack è quel giocatore che dà senso di squadra. Gli altri hanno scherzato, lui no".

Chiaramente, nel caso di un forfait di Bonaventura, subentrerebbe il problema della sua sostituzione nello scacchiere tattico gigliato. Barak potrebbe fare al caso, in tal senso, come mezzala in qualità di trequartista (qui forse meglio Castrovilli). Tutt'al più mediano al fianco di uno tra Mandragora e Amrabat. Intanto il classe '89 si è presentato ai cancelli del centro sportivo "Davide Astori", assieme agli altri suoi compagni acciaccati, in attesa delle analisi relative al suddetto infortunio. Augurandosi buone nuove.