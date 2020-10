BONAVENTURA, Da luglio il secondo assist-man in A

Giacomo Bonaventura fa ben sperare i tifosi della Fiorentina. Non soltanto a parole (questa mattina a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato di ambire all'Europa, cosa non scontata date le recenti uscite del club), bensì anche in campo. L'ex Milan è infatti sul podio per assist forniti in Serie A: da luglio ad oggi "Jack" ha dispensato sei assist, solo uno in meno del rossonero Hakan Calhanoglu.