BONAVENTURA A FV, Dodò? Scuola De Zerbi aiuta

Nel corso dell'intervista rilasciata stamani da Giacomo Bonaventura agli inviati di FirenzeViola.it presenti in Austria, il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche del nuovo acquisto Dodò: "Mi sembra che sia un buon giocatore, ha già giocato a buonissimi livelli, penso non abbia problemi qua. Poi l’anno scorso è stato con De Zerbi che più o meno si avvicina a Italiano come tipo di calcio, penso possa fare molto bene in Italia per le qualità che ha".

E sulla prossima stagione:

"Bisogna analizzare bene ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Dobbiamo crescere in fase difensiva, fare più gol e tenere di più la palla. Tante cose, ma con l’esperienza dell’anno scorso penso che possiamo andare ad aggiustare diverse situazioni. Gli acquisti sono tutti di buona qualità e discreta esperienza, sicuramente aiuteranno la squadra".

