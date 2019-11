BONAN, Chiesa gioca meglio con Ribery accanto

Alessandro Bonan, giornalista di Sky, ha parlato così a margine della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni: "Io so tutto di Giancarlo da quando lui è approdato alla Fiorentina. Ma con questo libro scopro anche la persona che era prima di arrivare a Firenze. Mi è piaciuto molto leggerlo. Non ce lo vedo a fare scherzi eppure nel libro racconta di sì. Castrovilli mi ricorda Antognoni per l'indole ma non per la tipologia di gioco. Sono molto differenti, Gaetano non ha questa falcata lunga. A me ricorda di più Merlo. Chiesa in questo momento non è in grande forma, mi sembra di capire che abbia bisogno di un partner come Ribery. Senza il francese ha voluto fare un po' troppo le cose da solo. Quest'anno la Fiorentina mi ha sorpreso contro il Parma e contro il Cagliari. Il 3-5-2 senza il centravanti, invece, mi è piaciuto molto. Vlahovic ha fatto due bei gol e i viola hanno bisogno di un centravanti".