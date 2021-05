BOLOGNA-FIORENTINA 3-3, Rivivi il LIVE di FV!

16.59 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.58 - Una Fiorentina da montagne russe non va oltre il pareggio a Bologna. Incredibile come abbia subito tre gol in tre occasioni identiche, ma quantomeno Iachini può sorridere per la doppietta di Vlahovic e per una grande prestazione con gol di Bonaventura. Per la salvezza, però, ci sarà ancora da attendere.

90' +4' - FINISCE QUI! Al Dall'Ara è 3-3!

90' +3' - Vlahovic, che errore! Due contro uno in contropiede, ma decide di sparare il mancino addosso a Danilo invece di servire Kouame tutto solo.

90' +2' - Vlahovic! Giocata di Kouame che lo libera con un tacco, il serbo prova il colpo da biliardo ma non centra la porta.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Skov Olsen! Calcia, Dragowski respinge ma c'era posizione di fuorigioco.

86' - Kouame sbaglia su un contropiede ben orchestrato da Castrovilli. Recupera palla il Bologna.

84' - Milenkovic tiene in gioco Palacio, che viene trovato facilmente da Vignato in area. El Trenza prende la mira e centra l'angolo. Inspiegabile la difesa della Fiorentina.

84' - INCREDIBILE. ALTRO GOL DI PALACIO su assist di Vignato.

84' - Bologna che ora è tutto nella metà campo della Fiorentina. Ma la difesa viola è schierata e per adesso resiste.

83' - Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, entra Castrovilli.

81' - Annullato un gol a Skov Olsen, che in area si era vistosamente sistemato il pallone con un braccio. Si salva la Fiorentina.

80' - Vlahovic si lancia in contropiede dopo la punizione, ma Vignato da ultimo uomo riesce a tenerlo.

79' - Giallo per Igor che stende Skov Olsen sulla destra.

77' - Cambio anche nella Fiorentina: entra Kouame per Ribery, visibilmente dolorante al ginocchio.

76' - Cambio nel Bologna: entra Skov Olsen al posto di Tomyasu.

75' - Giallo per Milenkovic, che stende Palacio a centrocampo.

74' - Buco di Skorupski che su corner di Pulgar non prende il pallone. Vlahovic tutto solo appoggia facilmente in porta: è 3-2 Fiorentina!

74' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! SEGNA ANCORA VLAHOVIC!!

73' - Finalmente si accende Ribery, che si libera di due giocatori e dopo una combinazione crossa basso. Cross respinto.

71' - Ancora decisiva l'asse Vignato-Palacio: il primo crossa, il secondo di testa gira nell'angolo. È 2-2 al Dall'Ara.

71' - GOL DEL BOLOGNA. Segna ancora Palacio.

70' - De Silvestri colpisce di testa su corner, ma spara alto.

67' - Cambio nella Fiorentina: entra Igor per Biraghi.

64' - Zampata del centrocampista viola, che si inserisce su cross di Venuti e batte a rete. Un gol pregevole e fondamentale: ora la Fiorentina deve resistere.

64' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA BONAVENTURA!

63' - Poi Svanberg si libera in area ma strozza la conclusione, preda di Dragowski.

62' - Fiorentina adesso in sofferenza. Milenkovic costretto di tacco ad allontanare un cross pericoloso.

60' - Cross da corner pericoloso di Pulgar, allontanato da Tomyasu. Poi Biraghi viene fermato da Vignato.

59' - Danilo rischia l'autogol svirgolando un cross dalla destra di Amrabat. Palla in corner.

57' - Dopo un paio di minuti di stop, riparte il gioco.

55' - Dionisi ferma il gioco dopo un colpo alla faccia rifilato a Caceres. Non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore, ma De Silvestri ha preso con la spalla il volto del difensore uruguagio.

53' - Punizione di Orsolini tagliata ma direttamente sul fondo. Ritmi più bassi in questo secondo tempo, ma il Bologna fa paura quando attacca.

51' - Si prosegue, anche se Venuti ha rischiato nell'occasione.

51' - VAR che sta valutando il contatto precedente.

50' - Vignato non arriva per un pelo su un cross di Palacio, con Venuti che lo ostacola ma non fallosamente. Si salva la Fiorentina.

47' - Dragowski esce con i pugni su una punizione pericolosa, Svanberg allunga la gamba e si prende il giallo.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre, anche Ribery è rientrato regolarmente in campo.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Non accade altro: FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, a Vlahovic ha risposto Palacio.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Bonaventura! Conclusione da fuori area che lambisce la traversa. Palla fuori di pochissimo.

42' - Soriano non aggancia in area! Solita azione, con la difesa viola che segue l'inserimento di Soriano. Per fortuna il trequartista non stoppa e il pallone termina a Dragowski.

42' - Per ora Ribery resta fuori e la Fiorentina gioca in 10.

40' - Fallo duro subito da Ribery, che resta a terra dolorante. Si va a scaldare Kouame.

38' - La partita si è accesa, soprattutto per merito del Bologna che adesso va a mille. Per adesso il muro della Fiorentina non sta crollando.

35' - Salva Dragowski su Barrow! Giocata molto simile al gol, con Vignato che imbuca ancora per Barrow. L'attaccante prova il tocco sotto a tu per tu con Dragowski, che riesce a respingere con il corpo. Viola in difficoltà ora.

31' - Vignato imbuca per Palacio che non viene seguito nell'inserimento. Per l'argentino è un gioco da ragazzi mettere in porta il gol dell'1-1.

31' - GOL DEL BOLOGNA. Ha segnato Palacio.

30' - Pezzella! Stacca tutto solo a centro area ma spara alto di testa. Errore qui del centrale argentino che non centra la porta.

29' - Elastico di Bonaventura che sulla line di fondo salta Danilo e viene steso. Che giocata del centrocampista viola!

26' - Dopo le cure si riparte.

25' - Contatto dubbio tra Dragowski e Orsolini in area viola, anche se non sembrano esserci gli estremi del rigore. Indeciso il polacco, Orsolini si scontra col portiere dopo aver toccato il pallone proprio addosso a lui. L'arbitro non segnala niente ma Orsolini resta a terra: gioco fermo.

22' - Un rigore perfetto segnato dal cecchino serbo: incrocio di potenza nell'angolino basso. Skorupski intuisce ma nulla può. Fiorentina in vantaggio al Dall'Ara!

22' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL! VLAHOVIC NON SBAGLIA!

21' - Neanche protesta il difensore del Bologna, che ha stoppato un tiro di Pulgar con la mano. Vlahovic va sul dischetto.

20' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo di mano di Soumaoro che si prende anche il giallo.

18' - Dalla parte opposta prova Biraghi a crossare col destro. Palla a Skorupski.

17' - Cross di Palacio che prende velocità con il vento e per poco non sorprende Dragowski, che era comunque sulla traiettoria della palla. Rimessa dal fondo.

15' - Dopo qualche minuto di calma, occasione per la Fiorentina su un doppio cross di Venuti e Biraghi. La difesa del Bologna riesce ad allontanare e sulla ripartenza Pulgar ferma Palacio.

10' - Orsolini scappa a Caceres e mette in mezzo dalla destra rossoblu, Pezzella è attento e respinge.

9' - Vlahovic spreca una buona occasione, tentando una strana conclusione con il mancino a giro dal limite dell'area. Palla fuori di molto.

6' - Già un paio di giocate importanti di Vlahovic che lotta con Soumaoro. In precedenza aveva conquistato un corner, ora una punizione per far salire la squadra.

4' - Ripartenza pericolosa del Bologna che si conclude con un tiro al volo di Soriano, che termina debolmente tra le braccia di Dragowski.

3' - Fiorentina che giocherà questo primo tempo controvento. Una punizione di Pulgar intanto viene allontanata dalla difesa del Bologna.

0' - VIA! SI PARTE AL DALL'ARA! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in completo bianco. Bologna in consueto rossoblu.

Il Bologna per mettersi definitivamente al sicuro, la Fiorentina per allontanare lo spauracchio: al Dall'Ara oggi ci si gioca punti molto importanti in ottica salvezza. La squadra di Mihajlovic, reduce dalla rovinosa sconfitta con l'Atalanta, vuole ripartire e superare quota 40 punti in campionato, quella di Iachini invece viene da due grandi risultati con Hellas Verona e Juventus ma ha soli 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Per questo nessuno può sbagliare e si prospetta una gara molto tesa: restate con FirenzeViola.it per seguire live tutte le emozioni!

Queste le due formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu, Svanberg, Vignato, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Ribery, Vlahovic.