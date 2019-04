BOLLINI, L'arbitro ci ha promesso un rigore contro

Al termine della sfida tra Fiorentina e Lazio, un polemico Bollini ha rivelato un particolare che farà discutere: "C'è amarezza per i miei ragazzi, che hanno giocato tutto il torneo con il cuore. Giocavamo con una squadra molto forte, gli investimenti in questa categoria contano, quindi c'è ancora più rammarico. Non parlo mai di arbitri ma il clima non mi è sembrato educativo da un certo punto della gara. Al termine del 1° tempo il mio portiere è venuto da me e mi ha detto: 'Mister l'arbitro mi ha detto che prima o poi gli darà un rigore'. Ho risposto non vi fate condizionare, state sereni, ma a fine partita c'erano i miei ragazzi che piangevano. Sei minuti di recupero mi son sembrati tanti, e il calcio di rigore è stata la mazzata finale".