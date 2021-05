BOL-FIO, Le pagelle: il migliore e il peggiore per FV

Tra gli argomenti più letti su FV nella giornata di oggi ci sono state le pagelle relative al match della Fiorentina contro il Bologna. Ecco il migliore e il peggiore della sfida del Dall'Ara terminata 3-3 secondo i voti del nostro direttore:

Il migliore

VLAHOVIC - In avvio si fa apprezzare per come difende il pallone nel duello con Soumaoro, dal dischetto dopo 20 minuti conferma la freddezza del rigorista infallibile, sono sei su sei. Si conferma nella ripresa facendosi trovare nel posto giusto sull’errore di Skorupski e portando nuovamente avanti i suoi. Nel finale pecca un po’ di egoismo non servendo Kouame, ma resta un’altra prestazione sopra le righe, 7,5

Il peggiore

PEZZELLA - Bene sulle palle alte nella prima mezz’ora di gioco anche se non sfrutta a dovere un corner favorevole. Come il compagno di reparto anche lui è sorpreso in occasione del gol del Bologna e soprattutto perde Palacio sul secondo pareggio. Conferma la stagione no, 5

Leggi anche: VLAHOVIC E BONAVENTURA OK, MALE RIBERY E LA DIFESA