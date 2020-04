BOATENG, IL GIOCATORE È PRONTO A TORNARE, MA LA FIORENTINA RIFLETTE

Quale sarà il futuro di Kevin Prince Boateng resta ancora un rebus da risolvere. Dopo una partenza col botto, rete all'esordio in Serie A con la maglia viola contro il Napoli alla prima giornata, l'ex Milan a Firenze ha collezionato 15 presenza tra campionato e Coppa Italia trovando solo in un'occasione la via del gol e zero assist, proprio per questo la società ha deciso di mandare il calciatore in prestito alla ricerca di riscatto in Turchia al Besiktas.

Dopo un'ottima partenza con il club di Istanbul, però, il classe '87 ha avuto un leggero calo e, proprio per questo, la dirigenza turca avrebbe già deciso di non rinnovare il prestito. Il Besiktas, inoltre, starebbe chiedendo anche uno sconto del 40% sullo stipendio del calciatore per via dei problemi economici causati dal Coronavirus e ora servirebbe solo il benestare dell'ex Barcellona o, altrimenti, un aiuto da parte della Fiorentina. In virtù di questo l'avventura di Kevin Prince Boateng in Turchia sembra essere ormai al capolinea.

Il calciatore, dal canto suo, pochi giorni fa ha dichiarato amore a Firenze e alla Fiorentina specificando che il rapporto con la società gigliata è tutt'altro che finita e che sarebbe più che pronto a rimettersi in gioco per la causa viola. Ora è tutto nelle mani del club di Rocco Commisso che dovrà decidere al più presto se dare un'altra possibilità a Boateng o se interrompere definitivamente ogni rapporto scegliendo la via della cessione.