BIRAGHI, Problema privato ma sabato col Milan ci sarà

Nel pomeriggio Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro e fatto rientro a casa per motivi personali. Non emergono novità essendo il tutto legato ad una questione di natura privata, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la motivazione non metterà il capitano della Fiorentina in fuorigioco per la partita di sabato contro il Milan.