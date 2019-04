BIGLIETTI, Possibile record negativo

Che l'Artemio Franchi di questa stagione non si sia mai distinto per numero di spettatori, è un dato di fatto. Ma a causa del freddo polare previsto su Firenze per questo weekend, la prossima gara potrebbe registrare il record negativo di spettatori per questa stagione. Sicuramente non arriverà un aiuto da parte del vento, che nelle previsioni dovrebbe provenire da NordEst, spazzando con forza anche all'interno dello stadio. Per questo motivo la Fiorentina ha deciso di chiudere la Curva Ferrovia, riducendo ulteriormente la capacità di un Franchi decimato fin da inizio anno. Da fonti vicine alla biglietteria ufficiale, i tagliandi venduti sarebbero veramente pochi, inoltre dei 13.024 abbonati è molto probabile che una bella fetta rimangano al calduccio davanti ai propri televisori.