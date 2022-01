BIGLIETTI, La Fiesole già esaurita. Posti liberi il 6/1..

Come aveva fatto sapere la Fiorentina nei giorni scorsi, è partita ufficialmente da poche ore la vendita libera dei biglietti per la sfida di giovedì sera tra i viola e l’Udinese, match valido per la prima giornata del girone di ritorno. Alla luce della capienza del Franchi di nuovo ridotta per decreto governativo al 50% (e al netto dei quasi 12mila mini abbonamenti che sono già stati staccati per tutto il girone di ritorno), saranno d’ora in poi messe in commercio poche migliaia di tagliandi e dunque la corsa per accaparrarsi il posto entrerà subito nel vivo.

Ad esempio, com’è possibile vedere dal portale TicketOne sul quale si appoggia la Fiorentina per la vendita dei biglietti, i posti liberi in Curva Fiesole (al momento dello start della vendita appena poche decine) sono già andati esauriti mentre resta una disponibilità bassa in tribuna laterale e nei parterre di tribuna e Maratona. Resta invece alta la disponibilità in Curva Ferrovia e nel settore ospiti.