BIANCHI, Da De Zerbi al PAOK: chi è il nuovo prep. portieri

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Nella piccola rivoluzione in atto in casa Fiorentina viene coinvolto anche il preparatore dei portieri Marco Savorani che dopo una stagione con ottimi risultati a Firenze, sarà aggregato al 100% all'Italia di Luciano Spalletti e saluterà la Fiorentina. Al suo posto arriverà il 48enne Giorgio Bianchi per assistere Terracciano, Christensen e gli altri portieri viola.

Chi è Giorgio Bianchi

Una lunga carriera tra Serie B e soprattutto Serie C con le maglie di Cremonese, Viareggio e Teramo, Bianchi non ha mai esordito in Serie A pur avendo nel proprio bagaglio oltre 300 partite giocate in porta con la vittoria di un campionato di Serie C a Cremona, nel 2005. Inizia la sua carriera da preparatore dei portieri nel Brescia e dopo qualche anno passa al Milan dove resta per due anni prima di seguire Roberto De Zerbi al Sassuolo e poi allo Shaktar Donetsk. Dopo la guerra in Ucraina le strade con De Zerbi si dividono e Giorgio Bianchi passa al PAOK di Salonicco che lascerà per approdare alla Fiorentina e tornare in Italia dopo oltre 3 anni.