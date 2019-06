BETTARINI, Vedrei bene Spalletti. Chiesa...

Stefano Bettarini, ex difensore e uomo dello spettacolo, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it nel corso di Pitti Uomo. Ecco le sue parole: "Commisso? Penso che il calcio italiano oggi venga sempre più selezionato da questi grossi compratori che siano giapponesi, cinesi o americani che però investono e vogliono portare qualcosa di diverso dal calcio. Spero possano riportarlo tra i primi posti al mondo. Batistuta ed Antognoni con ruoli importanti in società? Sono molto d'accordo perché due figure come le loro sono dei simboli per Firenze che rimarranno per sempre. Hanno a cuore la maglia, la città e potranno far bene. Chiesa? Sarebbe un bel punto di partenza trattenerlo, ma nel calcio quando ci sono le offerte è difficile rinunciare. Cominciare ad incassare per poi avere portafoglio per fare mercato... Le società mirano a fare positivo e non tanto a salvaguardare quello che è il tifoso o la volontà di quest'ultimo: sarà difficile. Credo che abbia stupito molto perché nonostante sia così giovane è molto determinato e molto continuo cosa che a questa età non è per niente scontata. Mi auguro sia un'icona e un punto di forza della nostra Nazionale. Giudizio alla gestione Della Valle? Devono darlo i tifosi, io dall'esterno non posso giudicare l'operato di una società, ma credo che abbia fatto del buono e alcune cose meno buone come abbiamo visto tutti. Quando hanno capito che era il momento di lasciare si sono fatti da parte ed hanno fatto la cosa più giusta. Montella? Quello che rimane al tifoso sono proprio le ultime partite, non è un bel biglietto da visita. Ci sono molti allenatori in giro, alcuni anche molto amici come Spalletti che ci vedrei molto bene a Firenze. A Vincenzo bisognerebbe comunque lasciare il tempo di lavorare perché non è mai semplice subentrare in corsa, potrebbe meritare una riprova".