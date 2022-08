INDISCREZIONI DI FV RASMUSSEN, ANDRÀ IN PRESTITO AL FEYENOORD Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... NOTIZIE DI FV VIOLA, OGGI INCONTRO CON L'ENTOURAGE DI LO CELSO Una delle notizie più lette della giornata sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il mercato. Secondo Gaston Edul, giornalista argentino di TyC Sports, il Tottenham vorrebbe cederlo al Villarreal, ma intanto il suo entourage ha incontrato oggi la Fiorentina.... Una delle notizie più lette della giornata sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il mercato. Secondo Gaston Edul, giornalista argentino di TyC Sports, il Tottenham vorrebbe cederlo al Villarreal, ma intanto il suo entourage ha incontrato oggi la Fiorentina.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi