BENE KEAN E SOTTIL, MALE KAYODE. DELUDONO QUASI TUTTI GLI ALTRI

DE GEA - Intuisce la direzione del rigore ma lo slancio non è sufficiente ad arrivare sul pallone. Bruciato (troppo) di lì a poco dal raddoppio in diagonale di Soisalo si riscatta nel secondo tempo con una buona parata sul colpo di testa di Plsek. Da rivedere 5,5

QUARTA - Qualche sbavatura di troppo in un primo tempo incerto. Meglio in apertura di ripresa quando chiama al tiro Kean ma soprattutto quando di testa trova l’angolo giusto per il pareggio. Più attaccante che difensore, 6

PONGRACIC - Meno in affanno rispetto a Parma ma non sicurissimo. Nella ripresa rimedia il terzo cartellino giallo in due partite confermando un inserimento non del tutto completato, 5,5

RANIERI - Sorpreso dalla ripartenza ungherese non è in chiusura sul secondo gol. Distratto, a tratti, nel secondo tempo come quando un passaggio errato avvia un’azione pericolosa degli ungheresi che obbliga De Gea alla parata ravvicinata, 5

KAYODE - Avvio shock per l’entrata suicida su Nagy che costa il rigore del vantaggio ungherese ma pure per il pallone regalato in occasione del raddoppio dell’Akademia. Serata no, 4,5

Dal 1’st DODÒ - Offre buona spinta dalla sua parte e più in generale aiuta la squadra ad alzare il ritmo, 6

MANDRAGORA - Fatica ad alimentare la manovra per tutto l’arco del primo tempo, però ha il merito di pescare Quarta dalla bandierina sul 2-2 a metà ripresa. Troppe incertezze, 5,5

BIANCO - Non un gran primo tempo anche per via dell'azione in cui Kayode sbaglia favorendo il gol ungherese su rigore. Unica eccezione la sassata da fuori che rimbalza sull’incrocio dei pali, 5,5

Dal 22’st AMRABAT - Si prende i primi applausi con una buona chiusura anche se non mancano successive sbavature, 6

PARISI - Si prende qualche applauso sulla prima chiusura ma anche lui è sorpreso nell’azione del raddoppio dell’Akademia. Si rivede al cross per l’occasione di Beltran ma soprattutto nell’appoggio per il gol di Sottil. Alti e bassi, 6

COLPANI - Sua la prima bella iniziativa della gara con un’incursione e tiro parato, poi però cala. La serata dura circa un’ora prima della sostituzione. Ha bisogno di tempo, 5,5

Dal 10’ st IKONÈ - Ben servito da Sottil spreca malamente una buona occasione tirando fuori. Concede il bis servendo male Kean dentro l’area di rigore. Irritante, 5

SOTTIL - Dopo l’uno-due ungherese ci prova dal limite senza inquadrare lo specchio. Va molto meglio nel recupero del primo tempo quando azzecca il tiro giusto per accorciare le distanze. Bello l’assist per l’occasione di Ikonè prima di uscire, 7

Dal 32’st KOUAMÈ - Poco tempo per incidere ma pure la mancata chiusura sul gol del 3-3 firmato da Golla, 5,5

BELTRAN - Avvio timido fino a una girata alla metà del primo tempo che finisce larga non di molto. Palladino non gli concede il secondo tempo e resta la sensazione di un calciatore senza ruolo, 5

Dal 1’st KEAN - Subito pericoloso trova la parata di Pecsi dopo l’appoggio di Quarta. Più tardi è ancora in anticipo nell’arrivare al tiro sotto porta infine trova il suo primo gol in maglia viola con un bellissimo diagonale. Entra benissimo in partita, 7

PALLADINO - Ampio turnover nella formazione ma l’avvio di gara, come l’approccio, è disastroso con il doppio vantaggio ungherese. Nel recupero del primo Sottil riapre la sfida preparando un secondo tempo di rincorsa. Dopo l’intervallo richiama Beltran e Kayode per Kean e Dodò e poi al quarto d’ora Colpani per Ikonè. Le mosse funzionano e dopo il pari di Quarta arriva il vantaggio con Kean ma nel finale su calcio piazzato la difesa si fa ancora sorprendere e tutto si deciderà al ritorno. Le scelte iniziali paiono azzardate, 5,5