BENASSI, TANTE RICHIESTE MA LUI VUOLE RESTARE IN VIOLA

Quattordici gol e quattro assist per Marco Benassi in appena due stagioni in maglia viola. Un rendimento davvero niente male per il classe '94 in questa avventura fiorentina. Tanto che, nelle ultime ore, il Genoa di Andreazzoli si sarebbe fatto avanti per l'acquisto del centrocampista ex Torino. Arrivato a Firenze nell'estate del 2016, dalla squadra granata, per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, Marco Benassi, però, sembra essere tutt'altro che in partenza dalla Fiorentina.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il futuro del giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter sembra essere ancora nel capoluogo toscano. A Firenze Benassi è felice e i rapporti con i compagni di squadra e con mister Vincenzo Montella sono pù che ottimi. Per questo il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciare la maglia viola. Nonostante le offerte di Genoa, e di varie altre squadre di Serie A ed estere, quindi, la volontà del classe '94 è quella di rimanere alla Fiorentina per continuare il legame iniziato già due anni or sono.

Anche la società viola, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ha mai messo in discussione la permanenza del giocatore a Firenze. Montella, infatti, ha deciso di puntare molto su di lui per il centrocampo viola della prossima stagione, viste anche le partenze dei vari Gerson, Edimilson, Nørgaard e, con ogni probabilità del francese Veretout. A meno che non arrivino offerte intorno ai 20-25 milioni di euro Marco Benassi resterà con ogni probabilità un giocatore della Fiorentina.