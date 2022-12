BENASSI IN RISALTO A DICEMBRE, MA LA SITUAZIONE NON CAMBIERA'

Prosegue senza sosta l'iter della Fiorentina verso la seconda parte di campionato, dove la squadra allenata da Italiano è chiamata ad alzare l'asticella delle proprie prestazioni e a scalare posizioni in classifica. Dopo le rotonde vittorie per 4-1 contro l'Arezzo e per 9-0 contro gli Always Ready i viola non si fermano e conquistano il primo trofeo della stagione grazie alla vittoria dell'International Cup, torneo amichevole organizzato a Bucarest, per merito della vittoria per 2-0 contro il blasonato Borussia Dortmund e per 3-0 con i padroni di casa del Rapid, compagine allenata dalla leggenda viola Mutu.

Tanti giocatori si sono messi in mostra in questi test amichevoli con obiettivi diversi, da chi deve conquistarsi la totale fiducia di Italiano per diventare una pedina cardine nella seconda fase di stagione (come ad esempio Cabral e Ikone) fino ad arrivare ai tanti giovani scesi in campo per fare minutaggio ed esperienza con i grandi e poter diventare importanti in futuro, come Kayode e Amatucci. Il giocatore che però ha attirato le maggiori attenzioni durante queste prime 3 amichevoli, come succede spesso, è Marco Benassi. Il 24 viola ha infatti realizzato 6 reti dimostrando la sua bravura nel trovare la porta con facilità e la sua utilissima duttilità, infatti è stato impiegato come esterno destro.

Nonostante ciò, la situazione non sembra proiettata verso una permanenza a Firenze. Pradè ha chiarito in conferenza stampa come l'ex capitano del Torino rimarrà fuori dalle liste della Fiorentina per campionato e Conference e che il suo futuro non sia qua. Queste prestazioni fornite possono però essere una buona vetrina per potersi guadagnare una casacca da titolare in un'altra squadra per il classe 1994 (ha ancora 28 anni), apparso in ottime condizioni fisiche.