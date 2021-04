BENASSI, ESORDIO CON L'HELLAS VICINO MA A GIUGNO TORNERÀ A FIRENZE

La stagione di Benassi è stata a dir poco travagliata. A causa dell'infortunio al polpaccio, rimediato nel mese di luglio, il centrocampista non è ancora mai riuscito a scendere in campo con la maglia dell'Hellas Verona. Il recupero è stato molto più lungo del previsto e l'ultima partita giocata dall'ex Torino è datata 5 luglio 2020 Parma-Fiorentina 1-2. Ben 284 giorni fa.

"Benassi deve ritrovare il ritmo di allenamento, deve avere continuità per due o tre settimane per essere preso in considerazione, adesso non riesce. Deve trovare una continuità di lavoro perché lo consideri come uno del gruppo" dichiarò quasi un mese e mezzo fa mister Juric. Le condizioni di Benassi adesso sembrano essere stabili. Il classe '94 ha quasi recuperato del tutto e l'esordio in maglia scaligera potrebbe arrivare tra non molto. L'uscita dal tunnel pare essere sempre più vicina, anche se tutto dipenderà dalle scelte del tecnico croato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'Hellas Verona con ogni probabilità non eserciterà l'opzione di riscatto, fissato intorno ai dieci milioni, e quindi Benassi a giugno farà ritorno a Firenze. Sarà compito del futuro allenatore della Fiorentina decidere se puntare sul giocatore per la prossima stagione o se scegliere la via della cessione definitiva.