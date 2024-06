BELTRAN, L'INTRIGO SUL RUOLO E L'ASSENZA NEL RITIRO ESTIVO

FirenzeViola.it

Se c'è una certezza in vista della prossima stagione, quella è Lucas Beltran. La Fiorentina ha investito una cifra attorno ai 24 milioni di euro la scorsa estate per accaparrarselo dal River Plate, quando per lui aveva manifestato un forte interesse anche la Roma che, per poco, non lo soffiò ai viola. Il giocatore però si fece trasportare dalla storia dei suoi connazionali a Firenze, soprattutto uno: Gabriel Omar Batistuta. Assieme al quale a novembre si è intrattenuto a cena (con anche Gino Infantino): "Mi ha detto che la gente qui mi avrebbe fatto impazzire e che sarebbe stata solo una questione di tempo".

L'intrigo sul ruolo.

Ovviamente la Fiorentina gli avrebbe garantito più spazio rispetto ai giallorossi, altro fattore che si rivelò decisivo nella scelta finale dell'attaccante. Sta di fatto che il primo anno di Beltran a Firenze è servito più che altro al giocatore per adeguarsi a un calcio molto diverso da quello sudamericano, incontrando qualche ostacolo soprattutto nella sua posizione effettiva. La sensazione è di avere per le mani una seconda punta, non un centravanti vero e proprio. Così come il ruolo di trequartista, attribuitogli da Italiano, lo ha allontanato forse troppo dalla porta limitandolo dal punto di vista qualitativo.

Possibile forfait in ritiro.

"Beltran? Per me negli ultimi 25 metri è il suo vero ruolo" ha affermato il ds Pradè nella conferenza stampa di martedì. Il nuovo allenatore viola Palladino dovrà lavorarci attentamente, conscio del fatto che potrebbe perderlo per tutto il ritiro estivo se il classe 2001 raggiungesse la finale dell'Olimpiade con la sua Nazionale Under 23. "Aspetto le convocazioni di Mascherano - le parole di Beltran - ma con la Fiorentina da parte mia è tutto in ordine". Nel caso la sua assenza si protrarrebbe fino al 10 agosto, a ridosso dell'inizio del campionato. Non sarà facile, anche perché il club lo considera al centro del progetto.