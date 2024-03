BELOTTI SÌ O BELOTTI NO? LA SCELTA ALL'ULTIMO TUFFO, MA UN BIG RESTA FUORI

FirenzeViola.it

Belotti sì o Belotti no? Italiano sembra non aver sciolto ancora le riserve. Vuole essere sicuro che il giocatore non solo non risenta delle 5 partite di fila giocate, di cui 4 da titolare, ma anche dell'ambiente sicuramente ostile. Anche se sulla scia dell'entusiasmo e della fiducia di cui gode a Firenze e nello staff la stanchezza e l'emotività potrebbero non essere uno scoglio. Ma se non sarà Belotti potrebbe essere un altro big a riposare, probabilmete Bonaventura, visti anche i tanti impegni che poi aspettano i viola.

La partita di Torino è importante ma il tecnico non può proporre lo stesso undici oggi per poi stravolgerlo completamente giovedì in Conference, rischiando di compromettere il ritorno, né può mettere gli stessi per tutto il filotto di gare da qui alla pausa per le Nazionali. Riflessioni insomma che Italiano vuole portarsi fino ad oggi pomeriggio, ora più ora mano.

Ecco che dunque se il sacrificato dovesse essere Bonaventura Duncan prenderà il suo posto accanto ad Arthur, Beltran sarà confermato dietro al Gallo Belotti con Gonzalez spostato a sinistra per far spazio a Ikoné che difficilmente resterà ancora fuori anche se Sottil è un ex che a Torino sicuramente avrebbe delle motivazioni in più. Ma il ballottaggio Jack-Beltran è aperto anche perché quando Belotti riposerà toccherà poi all'argentino reggere l'attacco.

In difesa, con Quarta convalescente toccherà ancora alla coppia Milenkovic-Ranieri così come si aspettano conferme anche sulle fasce nonostante Dodo, tornato tra i convocati, scalpiti (Italiano è stato abbastanza chiaro nello specificare che lo porta per fargli riassaporare con il gruppo il clima partita). Confermatissimo Terracciano in porta ed anzi per lui si prospetta un bel tour de force anche in Coppa, in attesa che Christensen torni disponibile.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Allenatore: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti. Allenatore: Italiano.