BELOTTI, CONTRO LA JUVE UN DERBY PERSONALE: IL MOMENTO GIUSTO PER TORNARE AD ALZARE LA CRESTA

Domenica sera all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Fiorentina. Un match già di per sè mai uguale agli altri, ma che in questo caso, vista la classifica, per i viola vale ancora di più. Contro i bianconeri Biraghi e compagni si giocano l'ultima possibilità di rimanere aggrappati al treno per l'Europa. La formazione di Vincenzo Italiano infatti al momento è decima in campionato, seppur con la partita contro l'Atalanta da recuperare, e non ottiene i tre punti da oltre un mese(Fiorentina-Lazio 2-1).

Quella contro la Vecchia Signora è una partita cerchiata in rosso sul calendario non solo dal tecnico siciliano, ma anche da Andrea Belotti. Per il Gallo infatti, viste le sette stagioni con la maglia del Torino, si tratta di un derby personale.

LOTTA E SACRIFICIO, ORA SERVONO I GOL

Da quando è arrivato a Firenze, alla fine della sessione invernale di calciomercato, Italiano gli ha subito affidato il peso dell'attacco. Belotti era il centravanti di ruolo che mancava alla formazione gigliata. Il Gallo ha ripagato la fiducia del tecnico ex Spezia con buone prestazioni, tanto sacrificio e pure un dente nella sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta(QUI la fotonotizia di FirenzeViola.it). All'appello però, fino ad ora, sono mancati i gol. Solo uno, segnato l'11 febbraio nell'esordio al Franchi contro il Frosinone, e poi tante occasioni non concretizzate. I viola però hanno bisogno che il centravanti ex Torino torni a segnare, e il big match di domenica sera contro la Juventus potrebbe essere l'occasione perfetta.

BELOTTI, QUATTRO GOL IN CARRIERA ALLA JUVENTUS

Tra Palermo, Roma e soprattutto Torino, Belotti ha incontrato i bianconeri 17 volte. A livello di squadra il bilancio è nettamente a favore della Vecchia Signora, visto che l'attaccante bergamasco è riuscito ad avere la meglio solo in un'occasione(Roma-Juventus 1-0 della scorsa stagione). Per quanto riguarda lo score personale però il Gallo ha gonfiato la rete alle spalle del portiere bianconero di turno ben 4 volte. La prima nella larga vittoria per 4-1, nel marzo del 2016, con cui la formazione all'ora allenata da Massimiliano Allegri vinse il secondo derby della Mole della stagione 2015-2016.

Sempre in occasione di sconfitte sono arrivati anche i successivi due gol. Nel dicembre del 2016(Torino-Juventus 1-3) e nel luglio, causa pandemia, del 2020(Juventus-Torino 4-1). L'unica rete valsa punti segnata dall'attuale numero 20 viola alla Juventus è datata 18 febbraio 2022. Al suo ultimo derby, da capitano, Belotti salva all'Allianz Stadium il Torino dall'ennesima sconfitta contro i cugini pareggiando al 62' l'iniziale vantaggio bianconero firmato da De Light. Domenica sera vedremo se, due anni dopo l'ultima volta, il Gallo tornerà ad alzare la cresta nella casa della Vecchia Signora.